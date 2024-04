La Soluzione ♚ Fuga precipitosa La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fuga precipitosa. RITIRATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fuga precipitosa: I tre sono riusciti a salvarsi dal gruppo di atrociraptor con una fuga precipitosa. il teorico del caos ian malcolm, che lavora presso il centro di ricerca... La ritirata è un tipo di operazione militare, volta generalmente al ripiego delle truppe mentre si ha ancora il contatto col nemico. Una ritirata può essere intrapresa come parte di una ritirata generale per molti scopi: per consolidare le forze, per occupare terreni più facilmente difendibili, o per attrarre il nemico in un'imboscata. È generalmente considerata un'operazione difficile e rischiosa, richiedente una ferrea disciplina per evitare ... Altre Definizioni con ritirata; fuga; precipitosa; Ripiegamento delle truppe; Ripiegamento davanti a forze preponderanti; Una fuga fiscale; Li fa saltare il nemico in fuga;

La risposta a Fuga precipitosa

RITIRATA

R

I

T

I

R

A

T

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Fuga precipitosa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.