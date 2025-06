Vi è costretto l esercito che rischia la sconfitta nei cruciverba: la soluzione è Ritirata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi è costretto l esercito che rischia la sconfitta' è 'Ritirata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRATA

Perché la soluzione è Ritirata? Ritirata indica l'atto di ritornare indietro o abbandonare temporaneamente un fronte di battaglia, spesso per motivi strategici o di sicurezza. È una decisione presa quando si teme una sconfitta o si desidera riorganizzare le forze. In ambito più ampio, può riferirsi anche a un allontanamento o a una pausa da un’attività. Quindi, è una mossa di prudenza per proteggere le risorse e pianificare meglio.

Come si scrive la soluzione Ritirata

Hai davanti la definizione "Vi è costretto l esercito che rischia la sconfitta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

