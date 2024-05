Una fuga studiata

Sostantivo

Curiosità su: L'evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, è un comportamento illegittimo con cui un cittadino o un'azienda mirano a sottrarsi al prelievo tributario da parte di uno Stato. Questa violazione legislativa costituisce un fenomeno deleterio all'interno della politica fiscale attuata da un governo, che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate. Da non confondere con l'elusione fiscale che persegue lo stesso fine con strategie legali o non normate. Il grafico mostra l'andamento dell'evasione fiscale in Italia dal 2001 al 2020. L'asse delle ordinate è espresso in milioni di €.

evasione ( approfondimento) f sing (pl.: evasioni)

(diritto) reato commesso da chi scappa da una prigione

Sillabazione

e | va | sió | ne

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo evasio

Sinonimi

allontanamento, fuga

( senso figurato ) disimpegno, distacco, divertimento, svago

disimpegno, distacco, divertimento, svago ( senso figurato ) corso , disbrigo, espletamento, risposta,

corso , disbrigo, espletamento, risposta, mancato pagamento, mancato versamento.

( senso figurato ) distensione, distrazione, diversivo, relax, rilassamento, svago

distensione, distrazione, diversivo, relax, rilassamento, svago ( senso figurato ) trattazione

trattazione elusione, sottrazione

Contrari

arresto, cattura, imprigionamento, rientro in carcere

( senso figurato ) impegno, occupazione

impegno, occupazione pagamento

Termini correlati