La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbandono strategico del campo di battaglia' è 'Ritirata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRATA

Curiosità e Significato di Ritirata

Approfondisci la parola di 8 lettere Ritirata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ritirata? Ritirata indica l'atto di ritirarsi strategicamente da un campo di battaglia o da una situazione difficile, per proteggere sé stessi o riorganizzarsi. Non è un segno di sconfitta, ma piuttosto di saggezza nel momento giusto, scegliendo di abbandonare temporaneamente un confronto per prepararsi meglio in futuro. È una mossa intelligente che richiede pianificazione e coraggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripiegamento strategicoOperazione bellicaUmiliante ripiegamentoSi distinguono sul campo di battagliaPortare via le truppe dal campo di battagliaSi copre di gloria sul campo di battaglia

Come si scrive la soluzione Ritirata

Stai cercando la risposta alla definizione "Abbandono strategico del campo di battaglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

