La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stanchezza dello spirito' è 'Tedio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stanchezza dello spirito" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stanchezza dello spirito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tedio? Il tedio rappresenta quella sensazione di insoddisfazione e apatia che insorge quando lo spirito si sente svuotato e privo di stimoli. È un senso di noia profonda che influenza il nostro umore e le energie, rendendo difficile trovare motivazione o interesse per le attività quotidiane. Questa condizione può portare a una perdita di vitalità e a una sensazione di vuoto interiore, contribuendo a una sorta di affaticamento dell'anima.

Per risolvere la definizione "Stanchezza dello spirito", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stanchezza dello spirito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tedio:

T Torino E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stanchezza dello spirito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

