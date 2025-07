È causa di sbadigli nei cruciverba: la soluzione è Tedio

TEDIO

Curiosità e Significato di Tedio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tedio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tedio.

Perché la soluzione è Tedio? Tedío indica una sensazione di noia o monotonia che può portare a sbadigli, spesso come riflesso naturale per stimolare la vigilanza. È un termine che descrive uno stato di apatia e mancanza di interesse, rendendo difficile concentrarsi o trovare stimoli. In sostanza, il tedío si manifesta quando tutto sembra troppo statico o privo di emozioni, lasciando spazio alla noia.

Come si scrive la soluzione Tedio

Hai davanti la definizione "È causa di sbadigli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N N S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTONSO" INTONSO

