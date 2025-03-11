Prolungato e profondo senso di noia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prolungato e profondo senso di noia' è 'Tedio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prolungato e profondo senso di noia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prolungato e profondo senso di noia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tedio? Il termine tedio si riferisce a uno stato di prolungata e profonda noia che può assalire una persona durante lunghi periodi di inattività o monotonia. Questa sensazione di insoddisfazione si manifesta attraverso un senso di vuoto e di mancanza di stimoli che rende difficile mantenere l’attenzione o trovare interesse nelle attività quotidiane. Il tedio può influenzare il benessere mentale e provocare desiderio di cambiamenti o di evasione. La sua presenza evidenzia la necessità di varietà e di elementi che stimolino la mente.

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Prolungato e profondo senso di noia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tedio

La definizione "Prolungato e profondo senso di noia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prolungato e profondo senso di noia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tedio:

T Torino E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prolungato e profondo senso di noia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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