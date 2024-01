La Soluzione ♚ Si versano per condire

La definizione e la soluzione di: Si versano per condire.

Si versano per condire: Casseruola, far bollire l'acqua. condire l'acqua con il sale. gettare la pasta una alla volta, mescolando ogni volta per evitare l'attaccamento. cuocere... Lombardo Sostantivo Curiosità su: Casseruola, far bollire l'acqua. condire l'acqua con il sale. gettare la pasta una alla volta, mescolando ogni volta per evitare l'attaccamento. cuocere... oli m inv (gastronomia) olio oli d'uliva, de nus, de carlon: olio d'oliva, di noci, di mais lubrificante in genere (religione) il sacramento dell'unzione degli infermi el priur el gh'ha purtaa i oli sant: il priore gli ha conferito l'unzione degli infermi Sillabazione ò | li Pronuncia IPA: /'li/ Etimologia / Derivazione dal latino oleum, a sua volta dal greco a (élaion) Parole derivate oli sant Termini correlati asee Proverbi e modi di dire a laurà ghe vöö oli de gumbet: per lavorare occorre olio di gomito (buona lena) Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, Volume 3, 1841, pag. 198.

