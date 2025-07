Si versano negli occhi nei cruciverba: la soluzione è Colliri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si versano negli occhi' è 'Colliri'.

COLLIRI

Curiosità e Significato... La parola Colliri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colliri.

Perché la soluzione è Colliri? Si versano negli occhi si riferisce a sostanze che vengono somministrate direttamente nell'occhio, come i colliri. Questi farmaci sono usati per trattare problemi oculari, dall'irritazione alla cura di malattie più serie. I colliri rappresentano un modo rapido e efficace per alleviare fastidi o curare infiammazioni, garantendo benessere e salute alla vista.

Si prende chiudendo gli occhi
Se si perde si ritrova ad occhi chiusi
Si fanno spesso a occhi aperti
Si versano in anticipo
Si versano prima di fare il bagno

Hai trovato la definizione "Si versano negli occhi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

R Roma

I Imola

T I S S O R D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORSISTA" DORSISTA

