Spesso si usa per condire i ravioli con il burro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso si usa per condire i ravioli con il burro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALVIA

Significato/Curiosita : Spesso si usa per condire i ravioli con il burro

Salsa de tomates con arvejas y cuadraditos de papa (salsa di pomodori) con vecce e quadrati di patata, si usa principalmente per condire carni, milanese... Spettacolare fioritura rossa. si ricordano anche: salvia elegans salvia nemorosa salvia greggii salvia microphylla salvia jamensis le informazioni riportate non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Spesso si usa per condire i ravioli con il burro : spesso; condire; ravioli; burro; Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti; Piatto a base di listarelle di carne spesso manzo; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; La tenda con le lamelle spesso in alluminio; Un taglio non spesso di carne; Serve per condire ; Bricchi per condire arrosti; condire con cloruro di sodio; Per condire l insalata; L olio più adatto per condire l insalata; ravioli della cucina sarda; Tipici ravioli piemontesi; Accomuna i ravioli cinesi ai treni di una volta; Erba per profumare i ravioli ; Ottimo condimento per pansotti e ravioli genovesi; Il loro burro è un impasto proteico e dolce; Un burro ne subacqueo; di vitello: spesso si cuoce con burro e salvia; Il burro del breakfast ing; I bordi dei burro ni;

