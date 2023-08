Si versa per condire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa per condire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Si versa per condire

Ancora confuso con i simili (ma non uguali)[senza fonte] panigacci. si possono condire secondo la ricetta slow food che prevede un "pesto povero" fatto da... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olio (disambigua). il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si versa per condire : versa; condire; Attraversa sulle strisce; Dispiacersi troppo tardi sul latte versa to; Fu acerrimo avversa rio dei Romani; Un vasto Stato attraversa to dal Nilo; Si versa a garanzia; Spesso si usa per condire i ravioli con il burro; Serve per condire ; Bricchi per condire arrosti; condire con cloruro di sodio; Per condire l insalata;

Cerca altre Definizioni