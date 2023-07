Si versano prima di fare il bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versano prima di fare il bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALI

Sua abitudine a fare il bagno nell'acqua quasi bollente. sembra anche essere immune alle malattie, visto che in tutta la sua vita non si è mai ammalata... Acetati sono sali dell'acido acetico carbonati sono sali dell'acido carbonico cloruri sono sali dell'acido cloridrico cianuri sono sali dell'acido cianidrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

