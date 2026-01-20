La scienza dei campi

SOLUZIONE: AGRARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scienza dei campi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza dei campi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Agraria? L'agraria riguarda lo studio e la gestione delle terre coltivabili, delle colture e delle pratiche agricole. Si occupa di migliorare le tecniche di coltivazione, di tutela dell'ambiente e di sostenibilità per garantire l'alimentazione umana. Attraverso l'agraria si analizzano i suoli, le piante e le risorse naturali per sviluppare metodi efficaci e rispettosi della natura.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La scienza dei campi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza dei campi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agraria:

A Ancona G Genova R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza dei campi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

