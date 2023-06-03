Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine nei cruciverba: la soluzione è Cibernetica

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine' è 'Cibernetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIBERNETICA

Curiosità e Significato di Cibernetica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cibernetica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cibernetica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza che studia il comportamento animaleLa scienza che studia le proprietà dell ariaScienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitaliLa scienza che studia i veleniStudia il comportamento dei delinquenti

Le 11 lettere della soluzione Cibernetica:
C Como
I Imola
B Bologna
E Empoli
R Roma
N Napoli
E Empoli
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R A O M

