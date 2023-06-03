Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine nei cruciverba: la soluzione è Cibernetica
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine' è 'Cibernetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CIBERNETICA
Curiosità e Significato di Cibernetica
Non fermarti alla soluzione! Conosci Cibernetica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cibernetica.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza che studia il comportamento animaleLa scienza che studia le proprietà dell ariaScienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitaliLa scienza che studia i veleniStudia il comportamento dei delinquenti
Come si scrive la soluzione Cibernetica
Non riesci a risolvere la definizione "Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 11 lettere della soluzione Cibernetica:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
B R A O M
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.