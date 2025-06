Una riforma di redistribuzione di terreni nei cruciverba: la soluzione è Agraria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una riforma di redistribuzione di terreni' è 'Agraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRARIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Agraria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Agraria? Il termine agraria si riferisce a tutto ciò che riguarda la gestione, l'uso e lo sviluppo delle terre agricole. È collegato alle politiche, alle riforme e alle attività volte a migliorare l’uso dei terreni per l’agricoltura, promuovendo una distribuzione più equa delle risorse e sostenendo il settore rurale. Pensato per favorire un equilibrio tra produzione e tutela del territorio, l’approccio agrario è fondamentale per il benessere del mondo agricolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Propugnò la RiformaUna station wagon per terreni disagevoliTerreni piantati ad alberi di TaggiaTerreni in discesaTerreni sabbiosi

