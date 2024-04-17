Quelli senza fondo mangiano smodatamente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli senza fondo mangiano smodatamente' è 'Pozzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POZZI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelli senza fondo mangiano smodatamente" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli senza fondo mangiano smodatamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pozzi? I pozzi sono spesso associati a grandi abbondanze di acqua o altre sostanze, ma in alcuni contesti si riferiscono anche a persone che consumano con eccessiva voracità, senza mai riempirsi completamente. Questo modo di comportarsi può rappresentare un bisogno insaziabile o una ricerca continua di piacere, senza mai trovare soddisfazione. La loro azione sembra non avere limite, come un buco che si espande senza fine. La loro presenza si fa sentire in modo persistente e insistente.

In presenza della definizione "Quelli senza fondo mangiano smodatamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli senza fondo mangiano smodatamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pozzi:

P Padova O Otranto Z Zara Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli senza fondo mangiano smodatamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

