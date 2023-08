Secondo certi fisici esistono quelli paralleli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo certi fisici esistono quelli paralleli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UNIVERSI

Significato/Curiosita : Secondo certi fisici esistono quelli paralleli

Lo stato originario. secondo alcuni fisici questo rappresenta una limitazione insuperabile della nostra conoscenza del mondo fisico, che sancisce una divisione... In fisica teorica il multiverso è un'idea che postula l'esistenza di universi coesistenti fuori dal nostro spaziotempo, spesso denominati dimensioni parallele... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Secondo certi fisici esistono quelli paralleli : secondo; certi; fisici; esistono; quelli; paralleli; Segnalate col secondo dito dal pollice; Vangelo come quello secondo Tommaso; Il secondo dito del piede; Il materiale della medaglia del secondo arrivato; Tra gli oceani è il secondo per estensione; In certi film se ne attende l arrivo; Dà nome a certi servizi; Le statue di certi musei; Si trova nel sangue e in certi televisori; Monoposto come certi letti; Caratterizzati da problemi psicofisici o sociali; Tutti i dati fisici ; Un dissidio tra fisici ; Accertamenti fisici ; Li bombardano i fisici ; Sostanze organiche tra cui esistono la D e la B12; Nel tennis esistono di sedia e di linea; Ne esistono di primordiali; Non desistono mai; Ne esistono molte razze; Sono noti quelli di Belfiore; quelli notturni sono vietati; quelli non compresi; quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina; quelli familiari sono un aiuto economico statale; Torridi paralleli ; Quadrilatero con due soli lati paralleli ; Corrono paralleli ; Uno dei principali paralleli ; Ha due scafi paralleli ;

Cerca altre Definizioni