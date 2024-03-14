Apre la via al natante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apre la via al natante' è 'Prora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRORA

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Perché la soluzione è Prora? La prora è la parte anteriore di una imbarcazione, fondamentale per la navigazione in avanti. Essa svolge un ruolo cruciale nel dirigere e stabilizzare il natante durante il movimento sull'acqua. La sua forma e struttura influenzano la resistenza all'acqua e la manovrabilità della nave. La prora si distingue per essere la prima sezione a entrare in contatto con le onde e a guidare la rotta. La sua corretta progettazione è essenziale per una navigazione efficiente e sicura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apre la via al natante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Apre la via al natante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Prora

Per risolvere la definizione "Apre la via al natante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apre la via al natante" conferma che la soluzione 'Prora' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prora

P Padova R Roma O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apre la via al natante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prora' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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