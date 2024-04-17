Lo subisce un albergo che ha perso prestigio

SOLUZIONE: DECLASSAMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo subisce un albergo che ha perso prestigio" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo subisce un albergo che ha perso prestigio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Declassamento? Quando un hotel perde la sua fama e la considerazione dei clienti, si parla di un calo di livello. Questo processo si manifesta con una diminuzione della qualità dei servizi e delle strutture, portando a una reputazione peggiorata. Il risultato è una perdita di clientela e di prestigio nel settore alberghiero. Tali cambiamenti si riferiscono appunto a un deterioramento della posizione e dell'immagine dell'hotel nel mercato.

In presenza della definizione "Lo subisce un albergo che ha perso prestigio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo subisce un albergo che ha perso prestigio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Declassamento:

D Domodossola E Empoli C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo subisce un albergo che ha perso prestigio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

