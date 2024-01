La Soluzione ♚ L asta orizzontale per eseguire esercizi ginnici

La definizione e la soluzione di: L asta orizzontale per eseguire esercizi ginnici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L asta orizzontale per eseguire esercizi ginnici: asia orizzontale per esquire esercizi ginnici" Curiosità su: asia orizzontale per esquire esercizi ginnici" La sbarra è un attrezzo della ginnastica artistica maschile. Italiano Sostantivo sbarra ( approfondimento) f sing (pl.: sbarre) oggetto di legno, di metallo o di altro tipo che serve ad ostruire il passaggio togli la sbarra alla porta

(passaggi a livello) oggetto di metallo che è posizionato,( perpendicolarmente rispetto al transito di una strada e parallelamente rispetto alla linea ferroviaria ), a breve distanza dal suolo, con la funzione di impedire il passaggio di persone o veicoli (araldica) sbarra ( approfondimento) pezza onorevole (di primo ordine) che ha un andamento diagonale dall’angolo superiore sinistro (a destra dell'osservatore) all'angolo inferiore destro (a sinistra dell'osservatore), occupa un terzo dell’ampiezza dello scudo, ed è delimitata da due linee diagonali parallele (sport) sbarra ( approfondimento) detto dell'attrezzo utilizzato nella ginnastica artistica maschile, che permette l'esecuzione di esercizi di appoggio e oscillazione (figurato) alla sbarra ( approfondimento) detto dell'imputato in stato di arresto ed in giudizio nei tribunali essere dietro le sbarre, essere rinchiuso in prigione Voce verbale sbarra terza persona singolare dell'indicativo presente di sbarrare seconda persona singolare dell'imperativo presente di sbarrare Sillabazione sbàr | ra Pronuncia IPA: /'zbarra/ Etimologia / Derivazione derivazione di barra con intensivo s- Sinonimi asta, barra, bastone, trave, spranga, stanga, palo, tramezzo, trave, traversa, traversina, longarina, inferriata

barriera, ostacolo, chiusura, sbarramento

Contrari fuscello, stecchino Parole derivate sbarrare, in sbarra, sbarramento Proverbi e modi di dire mettere alla sbarra:

Altre risposte alla domanda L asta orizzontale per eseguire esercizi ginnici: sbarra; asta; orizzontale; eseguire; esercizi; ginnici;