Asta lunga e sottile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Asta lunga e sottile' è 'Pertica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERTICA

Perché la soluzione è Pertica? Una pertica è un elemento strutturale caratterizzato da una forma lunga e sottile, utilizzato spesso per sostenere o ancorare altri elementi. La sua conformazione le permette di essere stabile e resistente, pur mantenendo un ingombro ridotto. La pertica può essere impiegata in diversi contesti come l'edilizia, l'agricoltura o le attività sportive, dove la sua forma permette di raggiungere altezze elevate senza ingombrare troppo. La sua versatilità la rende uno strumento indispensabile in molte situazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Asta lunga e sottile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Asta lunga e sottile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pertica

La soluzione associata alla definizione "Asta lunga e sottile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Asta lunga e sottile" conferma che la soluzione 'Pertica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pertica

P Padova E Empoli R Roma T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Asta lunga e sottile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pertica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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