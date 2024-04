La Soluzione ♚ Complesso di esercizi che rinvigoriscono La definizione e la soluzione di 10 lettere: Complesso di esercizi che rinvigoriscono. GINNASTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Complesso di esercizi che rinvigoriscono: Ginnastica è un termine che indica vari sport che prevedono l'esecuzione da parte degli atleti, detti ginnasti, di sequenze più o meno lunghe di movimenti che generalmente richiedono forza, elasticità e abilità cinestetica (la cosiddetta coordinazione). La ginnastica è sicuramente uno degli sport più antichi: esso si è sviluppato a partire dagli esercizi che i soldati dell'antica Grecia eseguivano per rimanere in forma, dagli esercizi per migliorare l'abilità di salire e scendere da cavallo e dalle tecniche acrobatiche circensi. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Ginnastica è un termine che indica vari sport che prevedono l'esecuzione da parte degli atleti, detti ginnasti, di sequenze più o meno lunghe di movimenti che generalmente richiedono forza, elasticità e abilità cinestetica (la cosiddetta coordinazione). La ginnastica è sicuramente uno degli sport più antichi: esso si è sviluppato a partire dagli esercizi che i soldati dell'antica Grecia eseguivano per rimanere in forma, dagli esercizi per migliorare l'abilità di salire e scendere da cavallo e dalle tecniche acrobatiche circensi. ginnastica f sing femminile di ginnastico Sostantivo ginnastica ( approfondimento) f inv (sport) sport che prevede l'esecuzione di movimenti in sequenza che richiedono forza, elasticità e coordinazione ginnastica artistica: maschile o femminile, anche agonistica, è sport funzionale ad evoluzioni con anelli, parallele e simili, strumentazioni varie, con verticali, differenti salti mortali, danza ginnica con nastro o palla, ecc; tutto con una lunga fase preparatoria di allenamento con esercizi e gare (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione gin | nà | sti | ca Pronuncia IPA: /din'nastika/ Etimologia / Derivazione dal latino (ars) gymnastica che deriva dal greco µast (t); dal greco gymnòs ossia "nudo" Sinonimi educazione fisica, attività fisica, esercizio fisico, movimento, moto Contrari sedentarietà Parole derivate ginnica Altre Definizioni con ginnastica; complesso; esercizi; rinvigoriscono; Giova per mantenere la linea; L attività con volteggio e corpo libero; Un grande complesso carsico nell anconetano; Storico complesso svedese; Un complesso di collaboratori; L asta orizzontale per eseguire esercizi ginnici; Gruppo di esercizi da fitness; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Complesso di esercizi che rinvigoriscono

GINNASTICA

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Complesso di esercizi che rinvigoriscono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.