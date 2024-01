La definizione e la soluzione di: Se è viziata opprime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre. È essenziale per la vita della maggior parte degli organismi animali e vegetali, in particolare per la vita umana, per cui la sua salvaguardia è fondamentale ed è regolata da apposite norme legislative. Tale miscela gassosa trova molte applicazioni nell'ambito industriale e nell'uso quotidiano, in particolare sotto forma di aria compressa (cioè sottoposta a pressione) e di aria liquida.

Nel contesto protoscientifico della tradizione filosofica, l'aria è uno dei quattro elementi primari (aria, acqua, terra e fuoco).

Italiano

Interiezione

aria

vattene via

Sostantivo

aria ( approfondimento) f (pl.: arie)

(fisica) (chimica) miscuglio di gas che compongono l'atmosfera terrestre in misura di 78 parti di azoto, 21 parti di ossigeno e una parte composta da altri gas aria pura, limpida

aria aperta

cambiare l'aria (per estensione) (clima) aria di mare, dei monti, della campagna (senso figurato) per indicare un momento non adatto non tira aria buona spazio di atmosfera sopra la terra, cielo (senso figurato) espressione, apparenza ha un'aria mite (musica) motivo musicale un'aria della Traviata (letteratura) composizione poetica normalmente formata da due strofe, destinata ad essere messa in musica (equitazione) (solo plurale) esercizi eseguiti dai cavalli nell'alta scuola arie alte, arie basse (gergale) in carcere l'ora libera concessa ai detenuti ora d'aria (filosofia) insieme ad acqua, terra e fuoco, uno dei quattro elementi classici (astrologia) trigono che comprende i segni dei Gemelli, della Bilancia e dell'Aquario segni d'aria (esclamativo) utilizzato per invitare qualcuno ad andarsene via tutti, aria!

Sillabazione

à | ria

Pronuncia

IPA: /'a.rja/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino aera, accusativo alla greca di aer, maschile, a sua volta derivato dal greco

Citazione

Sinonimi

atmosfera, cielo, etere, gas, spazio

( uso letterario ) aura

aura brezza, vento

ambiente, clima, condizione, residenza situazione

( senso figurato ) aspetto, atteggiamento, comportamento,espressione, faccia, maniera, modo di fare, piglio , viso, volto, cera, sembianza, esteriorità

aspetto, atteggiamento, comportamento,espressione, faccia, maniera, modo di fare, piglio , viso, volto, cera, sembianza, esteriorità ( musica ) melodia, canzone, motivo, motivetto

melodia, canzone, motivo, motivetto (nei motori a scoppio) starter

Parole derivate

arioso, aria-mare

Proverbi e modi di dire