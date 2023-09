Quella viziata è pesante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella viziata è pesante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : Quella viziata e pesante

Richieste di una ragazza viziata e scorbutica. venne imprigionata da do flamingo per costringere i nani a lavorare nella fabbrica di smile e per sfruttare il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella viziata è pesante : quella; viziata; pesante; È monumentale quella di Trevi; quella reale è usata come ricostituente; quella Nera è in Germania; È in Aulide quella musicata da Cherubini; Leopardi descrisse quella dopo la tempesta; I pirati seguivano quella del tesoro; Se è viziata è pesante; Se è viziata , opprime; Una pesante coperta; pesante arnese del fabbro; pesante copertura di afa; Uno stile pesante ; Se è viziata è pesante ; Un tessuto pesante per tendaggi;

Cerca altre Definizioni