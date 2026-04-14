Opprime il cuore

Home / Soluzioni Cruciverba / Opprime il cuore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Opprime il cuore' è 'Angoscia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGOSCIA

Perché la soluzione è Angoscia? L'angoscia è una sensazione intensa che opprime il cuore, provocando un senso di oppressione e disagio profondo. Questa emozione si manifesta spesso con un senso di paura, inquietudine o sofferenza che si insinua nell'animo, rendendo difficile trovare conforto o tranquillità. La presenza dell'angoscia può influenzare negativamente il benessere psicofisico, portando a stati di tensione e insicurezza. La sua natura è intrinseca alla complessità delle emozioni umane, offrendo un riflesso delle sfide interiori che si affrontano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Opprime il cuore". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Opprime il cuore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Angoscia

Per risolvere la definizione "Opprime il cuore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Opprime il cuore" conferma che la soluzione 'Angoscia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Angoscia

A Ancona N Napoli G Genova O Otranto S Savona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Opprime il cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Angoscia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Doloroso stato di ansia e pauraAnsia opprimenteUn grave turbamentoMovimento di dilatazione del cuoreRacchiude il cuore e i polmoniEva senza cuoreLa adottano le aziende che hanno a cuore l ambienteIl cuore di Holmes