Assorbe l aria viziata

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assorbe l aria viziata' è 'Aspiratore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASPIRATORE

Perché la soluzione è Aspiratore? Un apparecchio che svolge un ruolo importante nelle ambientazioni domestiche e lavorative è l'aspiratore. La sua funzione principale è quella di assorbire l'aria viziata, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria interna. Questo dispositivo può essere utilizzato in diversi contesti, come cucine, laboratori o ambienti industriali, dove la presenza di odori sgradevoli o inquinanti richiede un intervento efficace. La sua azione permette di mantenere un ambiente più salubre e confortevole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assorbe l aria viziata". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Assorbe l aria viziata nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Aspiratore

Quando la definizione "Assorbe l aria viziata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assorbe l aria viziata" conferma che la soluzione 'Aspiratore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Aspiratore

A Ancona S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assorbe l aria viziata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aspiratore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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