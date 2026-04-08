Assorbe l aria viziata
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assorbe l aria viziata' è 'Aspiratore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASPIRATORE
Perché la soluzione è Aspiratore? Un apparecchio che svolge un ruolo importante nelle ambientazioni domestiche e lavorative è l'aspiratore. La sua funzione principale è quella di assorbire l'aria viziata, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria interna. Questo dispositivo può essere utilizzato in diversi contesti, come cucine, laboratori o ambienti industriali, dove la presenza di odori sgradevoli o inquinanti richiede un intervento efficace. La sua azione permette di mantenere un ambiente più salubre e confortevole.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assorbe l aria viziata". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Assorbe l aria viziata nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Aspiratore
Quando la definizione "Assorbe l aria viziata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assorbe l aria viziata" conferma che la soluzione 'Aspiratore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Aspiratore
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assorbe l aria viziata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aspiratore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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