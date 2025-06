Se è viziata, opprime nei cruciverba: la soluzione è Aria

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se è viziata, opprime' è 'Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIA

Curiosità e Significato di Aria

Vuoi sapere di più su Aria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Aria.

Perché la soluzione è Aria? ARIA indica l'elemento invisibile che ci avvolge e ci permette di respirare. È fondamentale per la vita e, simbolicamente, rappresenta anche libertà e freschezza. Quando si dice che qualcosa è 'viziata', può riferirsi a un ambiente soffocante o opprimente, come se mancasse aria pulita. In sintesi, l’aria sana è essenziale per sentirsi bene e vivere in modo libero.

Come si scrive la soluzione Aria

Se "Se è viziata, opprime" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

