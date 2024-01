La definizione e la soluzione di: Tiene a posto i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Green gables: the animated series. anna dai capelli rossi (, akage no an, lett. "anne dai capelli rossi") è un anime prodotto dalla nippon animation...

La lacca, in senso generale, è una vernice trasparente o colorata, che si asciuga per evaporazione di solventi e spesso anche con un processo di indurimento che produce una finitura dura, durevole, che può assumere qualsiasi livello di brillantezza dall'ultra-opaco all'estremamente lucido e che può essere ulteriormente lucidata a seconda delle esigenze. Il termine lacca viene dal sanscrito laka che significa "centomila", a indicare il numero di insetti dai quali è secreto questo elemento.

Nel linguaggio corrente, il termine lacca viene spesso utilizzato come sinonimo di gommalacca. In realtà, malgrado le somiglianze dei nomi, si tratta di due materiali diversi, che non sono neanche collegati tra loro. La gommalacca è una resina ricavata dagli insetti secreta dalla cimice della lacca (Kerria lacca), che vive in India e nell'Asia sud-orientale. Il solvente della gommalacca è l'alcol. La lacca si basa invece su nitrato di cellulosa (nitrocellulosa) con aggiunta di resine per renderla meno fragile, e la nitrocellulosa a sua volta si ricava dalla polpa del legno o dai cascami di cotone (nitro-fiocco).

Anche se tanto la lacca quanto la gommalacca sono finiture di tipo tradizionale, la lacca dura più a lungo della gommalacca.

Italiano

Aggettivo

lacca inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

lacca f sing (pl.: lacche)

(geografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (zoologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (chimica) vernice decorativa che si asciuga e indurisce per evaporazione

Voce verbale

lacca

terza persona singolare dell'indicativo presente di laccare seconda persona singolare dell'imperativo di laccare

Sillabazione

làc | ca

Etimologia / Derivazione

vedi laccare

Sinonimi