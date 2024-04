La Soluzione ♚ Per modellare i capelli La definizione e la soluzione di 3 lettere: Per modellare i capelli. GEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Per modellare i capelli: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su gel ( approfondimento) m inv (fisica) (chimica) (farmacologia) fase semisolida di un sistema colloidale, dove il soluto è la fase continua e il solvente la fase dispersa, e che si può formare per raffreddamento o evaporazione del sol Sillabazione gèl Pronuncia IPA: /'dl/ Etimologia / Derivazione abbreviazione di gelatina Contrari sol Parole derivate silicagel, ingellato Altre Definizioni con gel; modellare; capelli; Impasto di cera e caolino usato dagli scultori per modellare; La terra per modellare; Una curva dei capelli; Fissa e modella i capelli; Cerca altre soluzioni cruciverba

