La Soluzione ♚ Fermarsi sul posto La definizione e la soluzione di 11 lettere: Fermarsi sul posto. TRATTENERSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fermarsi sul posto: Verbo Intransitivo pronominale trattenersi (vai alla coniugazione) non andare oltre, soprattutto mediante una forza (senso figurato) limitare reazioni indesiderate (senso figurato) non cedere (per estensione) far sì che qualcuno rimanga in un luogo, spesso con altri individui nel 1773 Diderot sostenne un viaggio faticosissimo per recarsi a San Pietroburgo e trattenersi quattro mesi alla corte di Caterina II di Russia Sillabazione trat | te | nér | si Etimologia / Derivazione da trattenere Sinonimi indugiare, soffermarsi, fermarsi, rimanere, restare, sostare

(senso figurato) frenarsi, dominarsi, controllarsi, contenersi, moderarsi, astenersi, resistere, evitare Contrari andarsene, allontanarsi, partire

( senso figurato ) abbandonarsi, sfogarsi

abbandonarsi, sfogarsi lasciare

(per estensione) eccedere Termini correlati trattenere, intrattenere Altre Definizioni con trattenersi; fermarsi; posto; Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente; Fermarsi rimanere; Il Lanka posto sotto l India; Il posto del direttore d orchestra; Cerca altre soluzioni cruciverba

