La Soluzione ♚ Il posto d onore nel banchetto

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Il posto d onore nel banchetto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAPOTAVOLA

Curiosità su Il posto d onore nel banchetto: 221c-d) nel 1988, il regista italiano marco ferreri ha trasposto filmicamente, per la televisione francese, alcuni dialoghi del simposio ne il banchetto di... Capotavola è stato un programma televisivo italiano di genere enogastronomico e turistico, in onda nell'estate 2010, a partire dal mese di luglio, su Rai 2, condotto da Alessandra Canale. In onda nella tarda mattinata del sabato, dalle 11:15 alle 12:10, il programma illustrava piatti tipici della tradizione culinaria italiana. La trasmissione era itinerante e le puntate andavano in onda da una zona dell'Italia sempre differente, mostrando anche le bellezze naturali del luogo e i prodotti tipici. Alla realizzazione del programma collaboravano gli inviati Maura Musi e Mario Refrigeri, gli autori erano Massimo Russo, Pierluigi Bronchetti, ...

Altre Definizioni con capotavola; posto; onore; banchetto;