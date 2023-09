Lo spiedino della cucina araba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spiedino della cucina araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KEBAB

Significato/Curiosita : Lo spiedino della cucina araba

Food, oxford university press, 1999, pp. 500-501 cucina araba cucina greca cucina levantina cucina turca altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote... Shawarma che può confluire qui. commento: shawarma è il nome arabo del [döner] kebab, niente di più! puoi contribuire unendo i contenuti in una pagina unica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo spiedino della cucina araba : spiedino; della; cucina; araba; Può essere servita sotto forma di spiedino ; Lo spiedino tipico della cucina araba; spiedino di carne mediorientale; Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba; Tipico spiedino greco; Rinomata spiaggia della Costa Azzurra; La sigla della classifica dei migliori tennisti; La Shayk modella russa; Fu firmato nel 1992 dai 12 Paesi della CEE; Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni; Il sale da cucina arricchito; Speciale tipo di forbici da cucina ; Uno sportello in cucina ; Evita di scottarsi in cucina ; blocco: si monta in cucina ; Il nome del Partito della rinascita socialista araba ; Jazeera la tivù araba ; Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973; Era araba in un programma TV con Moana Pozzi; Antica dinastia araba di Spagna;

