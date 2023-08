Può essere servita sotto forma di spiedino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere servita sotto forma di spiedino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRUTTA

Significato/Curiosita : Puo essere servita sotto forma di spiedino

Non essere inclusi. a cena di solito sono esclusi le zuppe, le minestre e i dolci, ma l'antipasto è spesso presente, sotto forma di insalata o di spuntino... molta frutta è usata commercialmente come cibo, mangiata tale quale o in marmellate e confetture o altri tipi di conserve. spesso la frutta è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

