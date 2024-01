La definizione e la soluzione di: Sanno molte cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I dotti di Müller (noti anche come dotti paramesonefrici o dotti mulleriani) sono dei dotti accoppiati primitivi dell'embrione che corrono lungo i lati della cresta urogenitale.

Nella femmina questi dotti si svilupperanno per formare varie componenti dell'apparato genitale femminile tra cui: i tubi uterini, l'utero, la cervice e nell'ultimo terzo della vagina; nel maschio questi condotti si atrofizzano per poi andarsi a perdere. Questi condotti sono fatti di tessuto di origine mesodermica.

Nell'embrione fino alla sesta settimana di vita, i suddetti dotti coesistono con i dotti di Wolff e le gonadi sono indistinte. Dalla sesta o settima settimana in poi i rispettivi cromosomi Y nel maschio e X nella femmina attivano la diversificazione degli organi sessuali. Negli embrioni con genotipo XY, le gonadi si differenzieranno in testicoli, mentre negli embrioni con genotipo XX, le gonadi embrionali si differenzieranno in ovaie.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

dotti m pl

plurale di dotto che hanno una grande cultura

Sostantivo

dotti m (pl.: dotti)

plurale di dotto (anatomia) canali o condotti per il passaggio di liquidi organici

Sillabazione

dót | ti

Pronuncia

IPA: /'dtto/

Etimologia / Derivazione

dal latino ductus cioè ducere ossia "condurre"

Sinonimi

saggi, sapienti, studiosi, esperti, eruditi

colti, istruiti, preparati, ferrati, qualificati, valenti, versati

di vasta cultura

persone di cultura, scienziati, dottori, professori, maestri, autorità, luminari

(anatomia) canali, tubi, condotti

Contrari