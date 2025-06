Ad detto latino per verso cose più grandi nei cruciverba: la soluzione è Maiora

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ad detto latino per verso cose più grandi' è 'Maiora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAIORA

Curiosità e Significato... La soluzione Maiora di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Maiora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Maiora? Maiora deriva dal latino e significa cose più grandi o più importanti. È il plurale di maior, che indica qualcosa di superiore o di maggior valore. Questa parola può essere usata per esprimere ambizioni di crescita, progresso o risultati eccellenti. In definitiva, maiora racchiude l'idea di andare oltre, puntando a traguardi più elevati e significativi.

Se "Ad detto latino per verso cose più grandi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

