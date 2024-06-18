Lunghi ponti a più campate sopra le valli

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghi ponti a più campate sopra le valli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lunghi ponti a più campate sopra le valli' è 'Viadotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIADOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunghi ponti a più campate sopra le valli" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghi ponti a più campate sopra le valli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Viadotti? I viadotti sono strutture che si ergono sopra le vallate, sostenendo strade o ferrovie e collegando punti distanti. La loro funzione principale è permettere il passaggio oltre terreni difficili, garantendo continuità e sicurezza ai mezzi di trasporto. Queste opere architettoniche si caratterizzano per la loro lunghezza e per le più numerose campate che le compongono.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunghi ponti a più campate sopra le valli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Viadotti

In presenza della definizione "Lunghi ponti a più campate sopra le valli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghi ponti a più campate sopra le valli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Viadotti:

V Venezia I Imola A Ancona D Domodossola O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghi ponti a più campate sopra le valli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I ponti autostradaliI ponti che congiungono due montiGli abbonamenti più lunghiLa si mette sopra per non parlarne piùSono più lunghi in estateLo sono gli anni più lunghiÈ uno dei più lunghi fiumi del mondo