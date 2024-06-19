Sapienti coltissimi nei cruciverba: la soluzione è Dotti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sapienti coltissimi' è 'Dotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
DOTTI
Curiosità e Significato di Dotti
Approfondisci la parola di 5 lettere Dotti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sapienti molto coltiAvveduti e sapientiLo sono le scelte sagge e sapientiSapienti assennatiI sapienti con cui disputò Gesù adolescente
Come si scrive la soluzione Dotti
Hai trovato la definizione "Sapienti coltissimi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 5 lettere della soluzione Dotti:
D Domodossola
O Otranto
T Torino
T Torino
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S E I N N R
