La definizione e la soluzione di: Ruggine tra due persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dalla parziale sommersione della nave. il fatto causò la morte di 32 persone tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio e, nel successivo processo, il...

La strage di Erba è stato un caso di omicidio plurimo commesso a Erba, in provincia di Como, l'11 dicembre 2006.

La strage fu compiuta dai coniugi Olindo Romano (Albaredo per San Marco, 10 febbraio 1962) e Angela Rosa Bazzi nota come Rosa (Erba, 12 settembre 1963), che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il di lei figlio Youssef Marzouk, la di lei madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio (Montorfano, 29 giugno 1941 - Como, 16 settembre 2014), colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli evitò la morte per dissanguamento. La strage avvenne nell'abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L'appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l'esecuzione del delitto.

Il 3 maggio 2011, la corte suprema di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti, rendendo definitiva la sentenza d'appello che aveva riconosciuto come autori della strage i coniugi Romano, già condannati all'ergastolo in primo grado.

Italiano

Sostantivo

acredine f sing (pl.: acredini)

manifestazione umana di sensazioni di risentimento nei confronti di qualcosa o qualcuno

Sillabazione

a | crè | di | ne

Pronuncia

IPA: /a'krdine/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo acredo che deriva da acer cioè "acre"

Sinonimi

acidità , acrimonia, agrezza, amarezza, asprezza, astio, odioostilità , rancore, risentimento

(senso figurato) cattiveria, causticità , livore, malevolenza, malignitÃ





Contrari

bontà , dolcezza, gradevolezza, piacevolezza, soavitÃ

(senso figurato) affabilità , benevolenza, bonarietà , gentilezza, mansuetudine, mitezza