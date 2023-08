Lo sono tra loro due persone che non si conoscono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono tra loro due persone che non si conoscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTRANEE

Significato/Curiosita : Lo sono tra loro due persone che non si conoscono

L'insegnante saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. i due sono amici e si confidano a vicenda. saverio tra l'altro è preoccupato... Rimarrò sempre un estraneo, un intruso in questo secolo fra coloro che sono ancora uomini.» (il protagonista del racconto) l'estraneo (the outsider) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

