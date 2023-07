Movimento di persone o carico tra due mezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento di persone o carico tra due mezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASBORDO

Significato/Curiosita : Movimento di persone o carico tra due mezzi

Il trasbordo è l'operazione di trasferire il carico merci da un mezzo di trasporto ad un altro. più in generale il termine 'trasbordo' viene utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

