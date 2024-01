La definizione e la soluzione di: I nostri naturali sostegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I Niitsítapi sono un gruppo etnico di nativi americani.

La letteratura etnografica, peraltro differenziata tra U.S.A. e Canada, utilizza spesso, in modo assolutamente improprio, l'espressione "popolo Blackfoot" (Piede Nero) per la confederazione Niitsítapi (in lingua inglese impropriamente indicata, appunto, come Confederazione "Blackfoot" ignorandone gli altri componenti, "Blood" e "Poor Robes").

Italiano

Sostantivo, forma flessa

piedi ( approfondimento) m pl

plurale di piede segmento distale dell'arto inferiore del corpo umano

Sillabazione

piè | di

Etimologia / Derivazione

da piede

Citazione

Sinonimi

(di animale) zampe, zoccoli, artigli

zampe, zoccoli, artigli ( per estensione ) basi, basamenti, sostegni, gambe

basi, basamenti, sostegni, gambe (di montagne) falde, pendici

Parole derivate

centopiedi, leccapiedi, millepiedi, piedipiatti, piedistalli, poggiapiedi, puliscipiedi, scaldapiedi, tirapiedi

Proverbi e modi di dire