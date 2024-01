La definizione e la soluzione di: I rimedi più naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti alimentari, gli aromi, la medicina e i profumi.

L'uso culinario del termine considera generalmente come erbe le parti della foglia verde (secca o fresca) rispetto alle spezie, che invece sono prodotte da altre parti della pianta, come semi, bacche, radici, frutti o cortecce, di solito essiccate.

In botanica si usa il termine erbe come plurale di erba, ossia per indicare le piante erbacee.

Le erbe hanno una varietà di usi oltre a quello culinario: sono impiegati per la medicina e in alcuni casi anche per l'uso spirituale. L'utilizzo generale del termine "erbe" differisce infatti tra erbe aromatiche e le erbe medicinali. In uso medicinale o spirituale qualsiasi delle parti della pianta potrebbero essere considerate "erbe"; tra le quali foglie, radici, fiori, semi, resine, cortecce, frutti e talvolta, il pericarpo o altre parti della pianta.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

erbe f pl

plurale di erba (per estensione) piante o flora in genere quasi tutte le medicine sono ricavate da erbe

Sillabazione

èr | be

Etimologia / Derivazione

vedi erba

Citazione

Sinonimi