Basi umane

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Basi umane' è 'Piedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDI

Perché la soluzione è Piedi? Le basi umane rappresentano i fondamenti su cui si costruiscono le capacità e le competenze di una persona. Tra queste, i piedi svolgono un ruolo essenziale nel mantenere l'equilibrio e permettere il movimento. Essi sostengono il peso del corpo e sono coinvolti in molte attività quotidiane, dalla camminata alla corsa. La salute dei piedi è fondamentale per garantire una buona postura e prevenire problemi muscolari o scheletrici. La cura di questa parte del corpo influisce sulla qualità della vita complessiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Basi umane". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Basi umane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piedi

In presenza della definizione "Basi umane", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Basi umane" conferma che la soluzione 'Piedi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piedi

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Basi umane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piedi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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