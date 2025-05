Sostegni per suonatori nei cruciverba: la soluzione è Leggii

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostegni per suonatori' è 'Leggii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGGII

Curiosità e Significato di "Leggii"

Approfondisci la parola di 6 lettere Leggii: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I leggii sono supporti utilizzati dai musicisti per tenere in posizione spartiti e partiture durante le esecuzioni musicali. Sono strumenti fondamentali per suonatori di ogni genere, poiché permettono di avere le partiture a vista senza doverle tenere in mano, facilitando così la concentrazione e l'esecuzione. I leggii possono essere regolabili in altezza e inclinazione.

Come si scrive la soluzione: Leggii

Stai cercando la risposta alla definizione "Sostegni per suonatori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

I Imola

