L inserzione d un pezzo in un altro: Cookie); return false;">click here!</a> quando un altro utente clicca su questo link, il browser esegue un pezzo di codice all'interno dell'attributo onclick... Incastro – vincolo di tipo triplo

– vincolo di tipo triplo Incastro – schema enigmistico

– schema enigmistico Incastro – fiume del Lazio

– fiume del Lazio Incastro – album dei Madrugada del 1977 Italiano Sostantivo Curiosità su: Cookie); return false;">click here!</a> quando un altro utente clicca su questo link, il browser esegue un pezzo di codice all'interno dell'attributo onclick... incastro ( approfondimento) m (pl.: incastri) atto dell'incastrare (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) tipo di giuntura utilizzato in carpenteria che consente di congiungere due elementi tramite estremità combacianti Voce verbale incastro prima persona singolare dell'indicativo presente di incastrare Sillabazione in | cà | stro Pronuncia IPA: /in'kastro/ Etimologia / Derivazione vedi incastrare Sinonimi introduzione, incastratura, innesto; inserzione

(per estensione) apertura, intaglio, cavità, incavo, incassatura Contrari estrazione

