Minuto pezzo di pane

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Pepi, Briciola e Jo-Jo è una serie animata statunitense prodotta da Walt Disney Television andata in onda su Disney Channel (e successivamente su Playhouse Disney), creata dal cartoonist Jim Jinkins (produttore anche di Doug, Il circo di Jojo e Pinky Dinky Doo) per essere trasmessa nell'orario mattutino e rivolta principalmente ad un pubblico di bambini in età prescolare. La serie andò in onda negli USA dal 15 marzo 1998 al 15 ottobre 2000. In Italia dal 1º maggio 2005 al 27 marzo 2009, la serie è stata trasmessa sul canale italiano di Playhouse Disney (oggi Disney Junior). Precedentemente, la serie era andata in onda anche su Disney ...

briciola ( approfondimento) f sing (pl.: briciole)

minuzzolo di cibo, specialmente pane (per estensione) frammento, minuscolo pezzo di materiale (senso figurato) piccolissima quantità

Sillabazione

brì | cio | la

Pronuncia

IPA: /'britola/

Etimologia / Derivazione

derivato del latino brisiare cioè "rompere"

Sinonimi

avanzo, frammento, minuzzolo, pezzettino, pezzetto, resto, rimasuglio

briciolo, bruscolo, frantume, granello, particella, scaglia, scheggia

( senso figurato ) inezia, quantità minima, minuzia, nonnulla, , quisquilia

inezia, quantità minima, minuzia, nonnulla, , quisquilia bricia

Contrari

massa, mucchio

(senso figurato) grande quantità

Termini correlati

(gergale) bruscolini

Parole derivate

imbriciolare, sbriciolare

Alterati

(diminutivo) bricioletta, briciolina