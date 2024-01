La definizione e la soluzione di: L immagine sacra del pope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

icona ( approfondimento) f sing (pl.: icone)

(arte) immagine sacra, specialmente dell'arte bizantina, dipinta su una tavola di legno o più raramente su vetro e caratterizzata dall'ampio uso di vernice dorata (senso figurato) persona o gruppo di persone considerate un simbolo I Beatles sono stati un'icona pop degli anni '60 (informatica) immagine di piccole dimensioni che rappresenta il tipo di file informatico ad essa associato Per lanciare il programma, devi cliccare due volte sulla sua icona .

Sillabazione

i | cò | na o i | có | na

Pronuncia

IPA: /i'kna/ o IPA: /i'kona/

Etimologia / Derivazione

dal russo ikona, e questo dal greco bizantino ea, dal greco antico e ossia "immagine"

Sinonimi

immagine sacra, ritratto di santi,effigie di santi, oggetto di culto, quadro devozionale

segno grafico, simbolo grafico, ideogramma, rappresentazione simbolica, figura stilizzata



segno visivo, figura, immagine

Parole derivate

aniconico, iconico, icono-, iconografia, iconostasi, iconismo

Termini correlati