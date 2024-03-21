Sacra funzione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sacra funzione' è 'Messa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MESSA

Perché la soluzione è Messa? La Messa rappresenta un rito sacro fondamentale nella religione cattolica, che celebra la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Essa costituisce una sacra funzione durante la quale i fedeli si riuniscono per partecipare alla comunione, ascoltare le scritture e ricevere l'Eucaristia. Attraverso questa cerimonia, si rafforzano i valori spirituali e si rinnova l'impegno di fede della comunità. La Messa è considerata un momento di elevazione e comunione con il divino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sacra funzione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Sacra funzione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Messa

Se la definizione "Sacra funzione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sacra funzione" conferma che la soluzione 'Messa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Messa

M Milano E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sacra funzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Messa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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