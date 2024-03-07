La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi' è 'Tondo Doni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TONDO DONI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Perché la soluzione è Tondo Doni? Il Tondo Doni è un’opera di Michelangelo che si trova agli Uffizi, rappresentando un esempio di arte rinascimentale. Questa pittura si distingue per la composizione circolare, che conferisce un senso di armonia e equilibrio alle figure raffigurate. Le persone nel dipinto sono raffigurate con grande realismo e attenzione ai dettagli, evidenziando l’abilità dell’artista nel catturare l’interazione tra i soggetti. La scena rappresenta un momento familiare, collegandosi alla Sacra Famiglia di Michelangelo, sottolineando il ruolo centrale della famiglia nella cultura dell’epoca.
La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tondo Doni
La soluzione associata alla definizione "La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Tondo Doni:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Sacra Famiglia di Michelangelo agli Uffizi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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