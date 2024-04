La Soluzione ♚ L immagine sulla tessera La definizione e la soluzione di 4 lettere: L immagine sulla tessera. FOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L immagine sulla tessera: La fotografia (o anche foto), è il disegno della luce che si materializza, tramite il lavoro ottico di un obiettivo fotografico, su una superficie fotosensibile, solitamente una pellicola fotografica o un sensore elettronico (tipo CCD o CMOS, ecc). Ma anche il processo e la pratica per creare tali immagini, si chiama fotografia. La maggior parte delle fotografie vengono create utilizzando una fotocamera, che utilizza un obiettivo per focalizzare le lunghezze d'onda visibili della luce della scena, in una riproduzione di ciò che l'occhio umano vedrebbe, e poi vengono stampate su carta fotografica o carta comune. Una variante sono le foto ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La fotografia (o anche foto), è il disegno della luce che si materializza, tramite il lavoro ottico di un obiettivo fotografico, su una superficie fotosensibile, solitamente una pellicola fotografica o un sensore elettronico (tipo CCD o CMOS, ecc). Ma anche il processo e la pratica per creare tali immagini, si chiama fotografia. La maggior parte delle fotografie vengono create utilizzando una fotocamera, che utilizza un obiettivo per focalizzare le lunghezze d'onda visibili della luce della scena, in una riproduzione di ciò che l'occhio umano vedrebbe, e poi vengono stampate su carta fotografica o carta comune. Una variante sono le foto ... foto f inv abbreviazione di foto grafia al circolo fotografico ho visto una bella foto Sillabazione fò | to Etimologia / Derivazione da fotografia Parole derivate fotocamera, fotoshoppare Da non confondere con foto- Proverbi e modi di dire foto di gruppo: scatto che riprende appunto un gruppo di persone in posa, in incontri importanti o tra amici e parenti Altre Definizioni con foto; immagine; tessera; Sforna documenti a getto continuo; Vi si stampano istantanee; L immagine sacra del pope; Indica al fotografo il taglio dell immagine; Una tessera per il casello; Tessera che offre servizi ai titolari; Cerca altre soluzioni cruciverba

FOTO

La risposta a L immagine sulla tessera è verificata di 4 lettere per risolvere 'L immagine sulla tessera'. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.